Центробанк намерен применять SupTech для выявления случаев мошенничества. Об этом говорится в материалах, посвященных основным направлениям деятельности Банка России в сфере финансовых технологий на период 2018—2020 годов.

SupTech предполагает использование инновационных технологий (big data, машинное обучение, искусственный интеллект, облачные технологии и др.) для повышения эффективности процессов реагирования и надзора за деятельностью участников финансового рынка.

К сферам применения решений SupTech в ЦБ могут относиться: онлайн-анализ данных кредитных организаций в части операций участников финансового рынка с целью выявления случаев мошенничества, анализ аффилированности заемщиков, прогнозирование спроса на наличные деньги, а также предиктивный анализ стабильности кредитных и иных организаций на основе платежных данных.

Как отмечается в материалах ЦБ, технологии могут позволить финансовым регуляторам автоматизировать и упростить административные процедуры, перевести данные и инструменты взаимодействия с участниками финансового рынка в цифровой формат, повысить достоверность и качество отчетной информации, а также усовершенствовать систему поддержки принятия решений.

Планируется проведение анализа приоритетных сфер применения SupTech и осуществление разработки предложений по внедрению соответствующих решений в Банке России, в том числе по проведению пилотных проектов.