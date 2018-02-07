Центробанк планирует проверить на полиграфе некоторых своих сотрудников. Регулятор хочет убедиться, что работающие с банками не коррумпированы и хранят тайну, пишут «Ведомости».



Проверку могут пройти сотрудники, непосредственно работающие с поднадзорными, — кураторы банков и уполномоченные представители регулятора, которые работают в банках, рассказали газете два человека, знающие это от сотрудников регулятора. По их словам, сотрудники надзорного блока всерьез обеспокоены возможными при проверке вопросами — например, о коррупционных составляющих или об утечке информации. Пока непонятно, насколько масштабной будет проверка, но ряд сотрудников службы текущего банковского надзора полиграф уже прошли.

Регулятор «в течение нескольких месяцев тестирует использование методик психофизиологического исследования в качестве одного из инструментов комплексной оценки сотрудников наряду с профессиональным и аналитическим тестированием, подтвержденными результатами работы, оценкой руководителей и др.», подтвердил газете представитель ЦБ. По его словам, методика используется «очень точечно», например при найме сотрудников в закупочные подразделения.

Трудовой кодекс не обязывает сотрудников проходить полиграф, напоминает партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян. Даже если будет принят какой-то нормативный акт внутри ЦБ, его можно будет оспорить, полагает он: «Скорее всего, внедрение тестирования на полиграфе будет добровольным для прохождения, но сотрудников могут к нему стимулировать».



Все так обычно и работает, подтверждает сотрудник банка, проходивший проверку на полиграфе: дают подписывать документы о добровольном согласии на тестирование. Процедура занимает несколько часов: сотрудник отвечает на тесты, потом проходит собеседование, после зачитывают вопросы для полиграфа, спрашивают, все ли понятно. Затем начинается сама проверка на полиграфе. Вопросы задают об употреблении наркотических веществ или алкоголя, о воровстве, о разглашении информации и другие.

«Очевидно, что отказавшийся пройти полиграф может столкнуться с проблемами по службе», — заключает он.