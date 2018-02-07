Центробанк изучает проблему несоответствия размера ипотечного кредита залогу.

Центробанк изучает проблему несоответствия размера ипотечного кредита залогу, рассказал на IV Российском ипотечном конгрессе, организованном Cbonds, руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. По его словам, подход «ключи в обмен на долг» пока обсуждается.

«Вопрос конечности долга заемщика тоже дискуссионный. Есть очень разные точки зрения, есть пример некоторых стран, который тоже очень известен — это ключи в обмен на долг. Я не уверен, что его надо начинать реализовывать у нас, хотя и здесь кто-то высказывался в поддержку», — заявил Мамута. По его словам, некоторые банки считают норму хорошей и просят дать им возможность ею пользоваться, чтобы не было претензий.



«Это вопрос дискуссионный, но тем не менее он тоже есть в повестке. Я думаю, что мы примем то или иное решение в контексте общей дискуссии», — подчеркнул эксперт.