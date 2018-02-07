Центральный банк попытается полностью исключить бумажный документооборот, заменив его на электронный, к 2019 году. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече с журналистами, посвященной основным направлениям деятельности Банка России в сфере финансовых технологий на 2018—2020 годы.

«Как регулятор мы бы хотели перейти на электронный документооборот по кредитным организациям в 2018 году на 50%, в 2019-м — на 80%. НФО, соответственно, в 2018 году — 80%, в 2019-м — 90%. В принципе для нас в 2019 году есть планка дойти до 100%. То есть чтобы мы действительно исключили бумажный носитель. И мы предполагаем, что за счет внедрения новых технологий и новых инфраструктурных решений мы дадим возможность нам всем как потребителям пользоваться дистанционными услугами в электронном виде в 90% случаев», — рассказала она в ходе презентации.

Скоробогатова отметила, что ЦБ способен достичь этих KPI, несмотря на то что цифры достаточно амбициозные.