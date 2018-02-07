Русфинанс Банк и концерн Suzuki объявили о начале сотрудничества. Теперь кредитные программы финучреждения распространяются на все модели автомобилей Suzuki, представленные в официальных дилерских центрах бренда по всей России.



Клиенты могут воспользоваться классическими кредитами Русфинанс Банка сроком от двух до пяти лет с первоначальным взносом от 20% и максимальной суммой кредита 6,5 млн рублей. Кроме того, Русфинанс Банк предоставляет клиентам тариф с остаточным платежом, который может составлять 20—40% от стоимости автомобиля.

«В рамках этого предложения клиент сможет вносить ежемесячные платежи меньшего размера по сравнению со стандартными условиями на протяжении всего срока кредитования, за исключением последнего месяца. Оставшуюся сумму задолженности клиент сможет погасить в конце срока кредитования одним платежом, автоматически пролонгировать кредитный договор на остаток суммы или продать автомобиль дилеру с перечислением средств на погашение кредита и приобретение нового автомобиля в кредит», — отмечается в релизе.