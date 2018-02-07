Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам пяти банков Татарстана, лишившихся лицензий в прошлом году, — Татфондбанка, Интехбанка, Анкор Банка, Татагропромбанка и банка «Спурт» — 83,8 млрд рублей. Это 99,45% от общей суммы ответственности АСВ по данным страховым случаям, указано в сообщении агентства.

Общее количество вкладчиков названных банков, получивших страховое возмещение, составляет 237,9 тыс. человек.

«В настоящее время агентство продолжает осуществлять выплату возмещения по всем указанным банкам. Выплаты осуществляются через банки-агенты», — отмечают в АСВ.

Лицензии у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор Банка были отозваны 3 марта 2017 года. По мнению экспертов, сработал принцип домино , спровоцированный проблемами Татфондбанка. Напомним, что его бывший председатель правления Роберт Мусин в настоящий момент является фигурантом многочисленных уголовных дел . Еще два банка лишились лицензий чуть позже: Татагропромбанк — 5 апреля, «Спурт» — 21 июля 2017-го. У Татфондбанка, Интехбанка и «Спурта» страховые выплаты начались еще до отзыва лицензий: страховые случаи наступили в связи с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов.

В настоящий момент все указанные банки признаны банкротами.