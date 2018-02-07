Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало несостоявшимся конкурс по отбору банков-агентов для выплат вкладчикам ПартнерКапиталБанка, следует из материалов АСВ.

«7 февраля 2018 года конкурс по отбору банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации «ПартнерКапиталБанк» (АО) признан несостоявшимся в связи с тем, что в установленный срок не представлены заявки на участие в конкурсе. В этой связи Агентство приняло решение о проведении повторного конкурса по отбору банка-агента. Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет не позднее 12 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.



Банк России 2 февраля 2018 года отозвал лицензию у ПартнерКапиталБанка. «Бизнес-модель ПартнерКапиталБанка была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. При этом банком осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам», — отмечали в Центробанке.