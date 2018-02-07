Росреестр в рамках совместного проекта с Агентством ипотечного жилищного кредитования и Внешэкономбанком зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн. В рамках проекта блокчейн-решение применяется при взаимодействии Росреестра и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», уточняется в сообщении АИЖК.

Договор заключен в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта. Взнос застройщика по договору участия в долевом строительстве отражен в блокчейн-сервисе для последующего резервирования и списания на компенсационный счет фонда денежных средств застройщика.

Согласно действующему законодательству, застройщики по всем новым объектам строительства отчисляют в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства взносы в размере 1,2% от стоимости каждого ДДУ. Для регистрации ДДУ Росреестр должен получить от фонда информацию о внесении застройщиком таких взносов.

Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия фонда и Росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ. Кроме того, исключена возможность рассинхронизации информационных систем Росреестра и фонда, осуществлена возможность локальной работы с полными данными при отсутствии связи между Росреестром и фондом, исключен риск несанкционированной корректировки данных в информационных системах.

Регистрация ДДУ состоялась в рамках реализации утвержденного первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым плана мероприятий по реализации пилотного проекта по применению технологии блокчейн при регистрации договоров участия в долевом строительстве для осуществления взаимодействия Росреестра и фонда. Технологическим партнером, обеспечившим разработку программного обеспечения для запуска регистрации ДДУ с применением технологии блокчейн, выступил центр компетенций «Блокчейн-коммуна», созданный Внешэкономбанком.

«Фонд дольщиков и Росреестр уже провели более 20 тысяч трансакций. Важно обеспечить, с одной стороны, открытость информации об этих операциях для участников процесса, с другой — гарантировать их безопасность. Применение технологии блокчейн позволяет решить эту задачу», — прокомментировал генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

«Для повышения уровня безопасности данных о недвижимости и ее владельцах Росреестр сегодня тестирует несколько перспективных современных технологий. Использование технологии блокчейн при регистрации ДДУ должно обеспечить возможность всестороннего контроля информации, прозрачность и открытость проводимых трансакций. Максимально точно оценить эффективность этой технологии в учетно-регистрационном процессе мы рассчитываем по итогам пилотного проекта», — отметила заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.



«Внедрение технологии блокчейн в процесс регистрации договоров долевого участия обеспечивает фиксацию всех этапов процесса, что позволяет контролировать соблюдение регламентов процедур и сроков исполнения, а также исключает риск несанкционированной корректировки данных. Иными словами, повышение прозрачности процессов инвестирования в новое строительство обеспечивает защиту от наиболее часто встречающихся схем мошенничества», − сказал председатель правления фонда «ВЭБ Инновации», советник председателя ВЭБа Владимир Демин.