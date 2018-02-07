Администрация президента России получила составленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым список находящихся за границей российских бизнесменов, которые изъявили желание вернуться в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, каждый случай требует отдельного рассмотрения.



«Это письмо и список этих предпринимателей действительно поступили вчера в администрацию», — сказал он. Песков подчеркнул, что документ будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе при помощи консультаций с соответствующими силовыми структурами, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам.

«Он только пришел, поэтому, конечно, потребуется время на проработку, — добавил Песков. — Но, безусловно, здесь какого-то общего подхода вряд ли стоит ожидать. Здесь каждый случай уникален и каждый заслуживает определенного внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле, почему человек по тем или иным причинам не живет в России, как с этим быть дальше».

Список бизнесменов, которые хотели бы вернуться из Великобритании в Россию, подготовленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, включает 16 фамилий.