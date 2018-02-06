В рамках расследования дела о хищении более 200 млн рублей у Экопромбанка задержан бывший акционер этого кредитного учреждения Владимир Нелюбин. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, средства были похищены под видом получения кредита одним из бизнесменов. Нелюбин вину отрицает, а задержание стало для него неожиданным, пишет «Коммерсант».



В понедельник, 5 февраля, Нелюбин был приглашен в следственную часть ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю для допроса, после которого из здания ГСУ (ул. Куйбышева, д. 85) вышел уже под конвоем. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

По данным издания, бизнесмен задержан в рамках уголовного дела о хищении более 200 млн рублей из средств Экопромбанка. Договор на открытие кредитной линии с Экопромбанком в 2012 году заключил бизнесмен Игорь Куйда через представителя по доверенности. Денежные средства были перечислены на его расчетный счет в этой же кредитной организации. Исполнение обязательств по кредиту было обеспечено договорами об ипотеке, в рамках которых Куйда и принадлежащее ему ООО «ЛихттенКрауфСТ» передали в залог ряд объектов недвижимого имущества. В октябре 2012 года бизнесмен написал два заявления о предоставлении кредитов, а потом по документам получил сумму наличными.

После вхождения банка в процедуру банкротства АСВ попыталось взыскать деньги с Куйды. В итоге в удовлетворении требований было отказано. Бизнесмен заявил, что денег никаких не получал, а в тот момент, когда якобы были получены деньги, его не было в Перми. Как считает следствие, в итоге деньги он фактически не получал, а в результате разного рода манипуляций они оказались на счете Нелюбина, который воспользовался ими по своему усмотрению. Сейчас Игорь Куйда и его партнер Сергей Обидин объявлены в розыск.

Нелюбин, по словам его знакомых, вину категорически отрицает. Поскольку он уверен в правоте, отмечают они, то и пришел добровольно на допрос, хотя мог уехать из страны, так как никаких препятствий этому не было. Происшедшее стало для него сюрпризом.