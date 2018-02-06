В Южной Корее криптовалютная биржа Coinpia приостановила торги и прием депозитов после того, как не смогла интегрировать систему идентификации клиентов в соответствии с новыми требованиями правительства.

30 января прием депозитов в корейских вонах был приостановлен, чтобы привести свои системы в соответствие с новыми правилами, запрещающими анонимную торговлю криптовалютами. Но до сих пор не удалось интегрировать систему идентификации пользователей в свою систему, поэтому биржа была вынуждена приостановить свою деятельность, сообщает Anycoin .

Предполагается, что остальные биржи продолжают игнорировать новые правила.

Согласно официальным данным, систему идентификации пользователей установили шесть ведущих корейских банков, но по факту только три из них согласились предоставлять эту услугу криптовалютным биржам. При этом в стране действует как минимум 25 криптобирж. По состоянию на конец января, только четыре из них смогли интегрировать новую KYC-систему, требуемую правительством. Среди этих площадок значатся Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit.