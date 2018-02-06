Национальное агентство разведки (НАР) Южной Кореи начало расследование возможной причастности северокорейских хакеров ко взлому криптовалютной биржи Coincheck, в ходе которого были похищены около $533 млн в токенах NEM.

Пока следователям не удалось найти неопровержимых доказательств причастности Пхеньяна к взлому Coincheck, однако это рассматривается как одна из основных версий, добавил юрист, присутствовавший на совещании ведомства. По версии НАР, в атаке на японскую криптобиржу был обнаружен ряд отличительных особенностей, присущих операциям северокорейских хакеров, сообщает ForkLog .

Также, по данным НАР, Северная Корея начала расширять спектр методов незаконной добычи криптовалют — Пхеньяну также приписывают распространение вирусов-майнеров, добывающих на пораженных компьютерах Monero.

Следователи считают, что у нынешнего нападения на Coincheck очень много общего с атакой на южнокорейскую площадку Youbit, которая в декабре прошлого года была вынуждена признать себя банкротом после кражи порядка 17% ее активов.

Как сообщал Банкир.Ру, в докладе южнокорейской разведки было высказано подозрение о причастности КНДР к хищению криптовалютных активов Южной Кореи.