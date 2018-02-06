Япония не собирается отказываться от своего плана стать первой страной, в которой криптовалюта станет абсолютно легальной.

Несмотря на ряд серьезных кибератак на крупные криптобиржи, Япония продолжает привлекать капитал для популяризации криптовалют и стремится занять лидирующие позиции на этом рынке.

По словам экономиста токийского подразделения Credit Suisse Такаши Шионо, ожидается, что криптовалютный бизнес будет обложен рядом налогов, в том числе и на прибыль. Их общая сумма может составить около $9,2 млрд, однако на данном этапе это будет очень спекулятивно, сообщает ForkLog .

Основатель криптовалютной компании Free Abound Скотт Джентри считает, что Японии стоит усилить надзор за этой отраслью, это приведет к более частым процессам аудита на криптобиржах. Агентству финансовых услуг Японии следует также ввести что-то вроде «уровня доверия к клиенту».

«Хотя, это и может стать еще одним серьезным препятствием для роста криптотрейдинга в этой стране», — поясняет он.

Правительство страны планирует привлечь международных инвесторов максимальной свободой криптовалют в этой стране, в то время как весь мир будет различными средствами пытаться ее ограничить. Таким образом, капитализация растущего интереса к криптовалютам станет отличным фундаментом для всей японской экономики.

По различным оценкам, криптовалюты могут внести около 0,3% в рост ВВП Японии. Общий рост ВВП страны в этом году может составить около 20%.