ВТБ рассматривает возможность инвестировать 30 млрд рублей в создание 40 логистических распределительных центров Почты России, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин.

«Наше взаимодействие с Почтой России не ограничивается только Почта Банком. Хотел бы предложить наши новые инициативы, которые мы сейчас начали внедрять, — это создание современной общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для интернет-торговли. Не секрет, что интернет-торговля сейчас развивается очень активно. Мы готовы инвестировать 30 миллиардов рублей для строительства 40 современных логистических распределительных центров почты, которые будут работать как для почты, так и для интернет-торговли», — сказал Костин.

По его словам, параллельно ВТБ ведет переговоры с возможными иностранными участниками, в том числе из Китая. «Так что этот проект уже начинает осуществляться. Надеюсь, что мы в течение ближайших двух-трех лет полностью его реализуем», — отметил Костин.

Глава Почты России Николай Подгузов ранее заявлял о планах сократить срок доставки посылок до 36 часов в течение пяти лет. Чтобы это сделать, Почте России нужно полностью обновить инфраструктуру доставки, на что потребуется не менее 50 млрд рублей.

На данный момент у Почты России два крупных логистических центра — в Москве (около аэропорта Внуково) и Казани.