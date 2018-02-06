Акционеры Всероссийского Банка Развития Регионов (ВБРР) в ходе внеочередного собрания приняли решение прекратить участие кредитной организации в Ассоциации российских банков. Об этом свидетельствуют материалы банка.

«По вопросу повестки дня «Прекращение участия Банка «ВБРР» в Ассоциации российских банков» принято решение: прекратить участие банка ВБРР в Ассоциации российских банков», — говорится в сообщении.

В 2017 году ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк покинули Ассоциацию российских банков (АРБ), заявив о снижении ее эффективности из-за неудовлетворительной работы руководства организации.