В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу о незаконных операциях по обналичиванию денежных средств. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Дело в отношении пятерых местных жителей рассматривал Вахитовский районный суд Казани. Фигуранты признаны виновными по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.

Судом установлено, что в 2014—2016 годах фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 12 созданных ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои услуги члены организованной группы получали от 2% до 7% от обналиченной суммы.

В общей сложности через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн рублей.

Свою вину подсудимые полностью признали, заявив ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе следствия изъяты 15 печатей различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 200 банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 единиц компьютерной техники, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Также наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в сумме 556 тыс. рублей).



Суд приговорил всех участников преступной деятельности к лишению свободы: одного из них — к двум годам, а остальных — к полутора годам. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

