Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 6 февраля вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора финпирамиды. Фигурант Александр Федин признан виновным в мошенничеств в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что Федин не позднее октября 2007 года учредил ЗАО «САН» и в январе — феврале 2008 года взял на себя функции фактического руководителя общества. Он привлекал денежные средства граждан, заключая с ними фиктивные договоры займа, затем агентские договоры и дополнительные соглашения к ним, противоречащие нормам гражданского законодательства. Одним из предложенных вкладчикам якобы инвестиционных проектов была деятельность иностранной компании, занимающейся перевозками — шиппинговой деятельностью, фрахтованием. К деятельности компании имел отношение непосредственно Федин. Инвестиции в деятельность компании были представлены вкладчикам как перспективные и высокодоходные вложения. При этом злоумышленник достоверно был осведомлен о том, что никаких вложений в организацию не осуществлялось и осуществляться не будет.

Путем обмана и злоупотребления доверием Федин похитил около 127 млн рублей не менее чем у 937 граждан.



Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Федина виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы. Подсудимый освобожден в связи с фактическим отбыванием наказания, поскольку во время предварительного следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а затем домашний арест. Приговор пока не вступил в законную силу.