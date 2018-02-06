В Самаре окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении жителей Саратова — 38-летних женщины и мужчины, а также 34-летней жительницы Самары, подозреваемых в фиктивных банковских операциях.

Как сообщается на сайте МВД, уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. — Прим. Банки.ру). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, напоминают правоохранители.

Для осуществления противоправной деятельности указанная группа лиц проводила фиктивные банковские операции под видом исполнения договорных обязательств между ООО и коммерческой фирмой. Установлено, что в результате противоправных действий участники группы незаконно получили более 21 млн рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.