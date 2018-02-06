Магистрант физфака НГУ Александр Балуев продвигает проект Chain-chat. Blockchain messenger — «отказоустойчивое средство обмена сообщениями на основе технологии BlockChain», мессенджер нового типа.

По словам разработчика, криптографические алгоритмы, использованные в новом мессенджере, устранят посредников и сделают общение свободным, найдя широкое применение в средствах массовой информации и социальных сетях.

Программная платформа ChainChat должна не только обеспечить приватность бесед в чате, но и сохранить историю переписки неизменной, сообщает РБК . Эти возможности мессенджеру должна дать технология блокчейн.

Финансирование проекта Александр Балуев намерен привлекать через проведение ICO, продажу токенов, а также выход на биржи криптовалют. Минимальный прототип продукта Балуев планирует создать уже в первом полугодии этого года, а выйти на биржи криптовалют и провести ICO — в сентябре.