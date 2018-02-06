Мероприятие, организованное компанией «АйФин медиа» при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ), состоится 20-21 февраля 2018 г. по адресу: площадь Европы, 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».
Форум iFin-2018 – это центральное мероприятие в России, посвященное электронным финансовым услугам и технологиям, которое охватит весь спектр вопросов, относящийся к созданию, развитию, продвижению и использованию современных электронных финансовых услуг и технологий. На iFin-2018 в течение двух дней можно будет ознакомиться с самыми современными достижениями и разработками в этой области.
В форуме iFin-2018 примут участие около 40 ведущих отечественных и зарубежных компаний. Спонсорами Форума выступают компании БИФИТ, BSS, iCAM Group. Партнеры форума: Faktura.ru (ГК «Центр Финансовых Технологий»), «Банковские информационные системы» (БИС), «Квадриум», Artsofte.
Планируемая численность посетителей форума – 550-650 делегатов. Аудиторию составят представители банков, инвестиционных, брокерских и других финансовых компаний, нуждающиеся в решениях для организации и предоставления клиентам дистанционных финансовых услуг – как руководители IT-подразделений, так и руководители, ответственные за развитие услуг и за работу с клиентами, руководители продуктовых и бизнес подразделений.
Участие 2-х представителей от банка/финансовой компании – бесплатное при условии предварительной регистрации. Для третьего и более представителей банка/финансовой компании – 8000 руб. (включено питание и предоставление материалов Форума). Для всех представителей нефинансовых структур и частных лиц стоимость участия – 17 000 руб.
Дополнительная информация:
Запрос условий участия, дополнительной информации.
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