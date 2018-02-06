Форум iFin-2018 – это центральное мероприятие в России, посвященное электронным финансовым услугам и технологиям, которое охватит весь спектр вопросов, относящийся к созданию, развитию, продвижению и использованию современных электронных финансовых услуг и технологий. На iFin-2018 в течение двух дней можно будет ознакомиться с самыми современными достижениями и разработками в этой области.

В форуме iFin-2018 примут участие около 40 ведущих отечественных и зарубежных компаний. Спонсорами Форума выступают компании БИФИТ, BSS, iCAM Group. Партнеры форума: Faktura.ru (ГК «Центр Финансовых Технологий»), «Банковские информационные системы» (БИС), «Квадриум», Artsofte.

Планируемая численность посетителей форума – 550-650 делегатов. Аудиторию составят представители банков, инвестиционных, брокерских и других финансовых компаний, нуждающиеся в решениях для организации и предоставления клиентам дистанционных финансовых услуг – как руководители IT-подразделений, так и руководители, ответственные за развитие услуг и за работу с клиентами, руководители продуктовых и бизнес подразделений.

Участие 2-х представителей от банка/финансовой компании – бесплатное при условии предварительной регистрации . Для третьего и более представителей банка/финансовой компании – 8000 руб. (включено питание и предоставление материалов Форума). Для всех представителей нефинансовых структур и частных лиц стоимость участия – 17 000 руб.

Дополнительная информация:

Архивы форумов 2001-2017 .

Запрос условий участия, дополнительной информации.