Перед проектной командой «Диасофт» стояла задача обеспечить ввод и сопровождение договоров страхования, сопровождение агентов и выстраивание структуры продающей сети. Необходимо было повысить прозрачность выполняемых операций, расставить лимиты и контроль, повысить скорость распознавания, привязки платежей и выплаты комиссионного вознаграждения, наладить механизм документооборота между подразделениями страховой компании. В связи с запуском новых страховых продуктов одной из главных задач стало проведение запланированных работ в очень сжатые сроки.

В рамках проекта автоматизирован учет по направлениям: инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни, кредитное страхование жизни и страхование от несчастного случая. Также проведена настройка интеграционных механизмов с фронтовой (продающей) системой, бухгалтерской системой и системой по расчету комиссионного вознаграждения.

С внедрением Diasoft Insurance Life в «УРАЛСИБ Жизнь» полностью автоматизирован процесс учета и сопровождения договоров страхования жизни, обеспечено единое информационное пространство страховых продуктов, договоров и платежей, что должно существенно снизить издержки и выстроить целевую операционную модель страховой компании.

Проектный офис «УРАЛСИБ Жизнь» выразил благодарность команде «Диасофт» за качественное и профессиональное ведение проекта на данном, очень важном, промежуточном этапе. Заказчик поблагодарил каждого сотрудника команды за вклад в проект внедрения, было отмечено не только профессиональное управление проектом, но и сильные компетенции в разработке и настройке программного обеспечения, организации бесперебойной интеграции со сторонними системами и выстраивании бизнес-логики процессов. Заказчик не оставил без внимания и личные качества сотрудников «Диасофт», подчеркнув высокий уровень понимания между членами команды и готовность всегда прийти на помощь. Синергия команд из двух компаний показала отличный результат – внедрение операционной системы заняло 4 месяца, как и было запланировано. Сжатые сроки никак не отразились на качестве данных в системе, количество операционных ошибок было минимальным.

Проектной команде еще предстоит реализовать часть работ, в частности, осуществить миграцию исторических данных до конца февраля 2018 года.

«УРАЛСИБ Жизнь» является членом Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни. Компания обладает рейтингом надежности на уровне ruBBB от агентства RAEX («Эксперт РА»). Компания входит в топ-15 крупнейших страховщиков жизни. По итогам 9 месяцев 2017 года чистая прибыль компании выросла в 2,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Контакт-центр компании признан одним из лучших на страховом рынке, по версии NAUMEN.

Источник: Компания «Диасофт»