Клиенты Тинькофф Банка получили возможность сделать дебетовые карты Tinkoff Black мультивалютными.

Как полагают в банке, опция будет полезна тем клиентам, которые часто ездят за границу. «Теперь они могут пользоваться своими счетами в разных валютах с помощью одной карты — достаточно переключить карту на счет в нужной валюте и дождаться подтверждения по СМС», — поясняется в релизе кредитной организации.

Сделать дебетовую карту Tinkoff Black мультивалютной, а также переключить карту на нужный валютный счет можно в «Личном кабинете» на сайте Tinkoff.ru, в мобильном приложении «Тинькофф» или обратившись в службу поддержки.

Доступны счета в рублях, долларах, евро и британских фунтах стерлингов. Владельцы мультивалютных карт могут открывать счета в новой валюте без назначения встречи с представителем банка.



Счета мультивалютной карты сохраняют свой прежний тариф.

