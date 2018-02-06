Тинькофф Банк возглавил «Народный» и «Служебный» рейтинги портала Банки.ру.

Напомним, с 1 февраля 2018 года на Банки.ру начала действовать новая методика расчета « Народного рейтинга банков ». Среди основных изменений: введен поправочный коэффициент, зависящий от количества отзывов; снижен вес старых отзывов; обновлен алгоритм учета решенных проблем пользователей Банки.ру.

Обновленная методика призвана сохранить непредвзятость и объективность оценки с учетом существенных изменений, произошедших на рынке банковских услуг.

«Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания и работаем над каждым отзывом клиентов. Поэтому одним из критериев качества нашей работы считаем оценку «Народного рейтинга» на портале Банки.ру. Мы рады, что «Народный рейтинг» развивается вместе с банковским сектором и учитывает изменения, которые происходят на рынке. Благодаря последнему обновлению рейтинга банки c большим количеством отзывов и активно работающие над ошибками получили более релевантные результаты», — прокомментировал вице-президент Тинькофф Банка по обслуживанию клиентов Сергей Буланкин.

Отметим, победителем «Народного рейтинга — 2017» стал банк «Авангард» . Он занял высшую строчку с рейтингом 63,3 балла. Второе место — у Модульбанка (58,2), третье — у Тинькофф Банка (54,8). Также в десятку лучших банков входят ЮниКредит Банк, Хоум Кредит Банк, Совкомбанк, «Русский Стандарт», Московский Кредитный Банк, ОТП Банк, банк «Уралсиб».

«Народный рейтинг» — рейтинги российских банков, страховых компаний , интернет-провайдеров и сотовых операторов , основанные на отзывах посетителей портала об уровне обслуживания в компаниях. С момента запуска проекта в 2005 году пользователи Банки.ру оставили почти полмиллиона отзывов.



«Служебный рейтинг» строится на основе отзывов бывших сотрудников, описывающих личный опыт работы в кредитных организациях.