Кредитная и дебетовая карты Mastercard World Тинькофф Банка с эксклюзивным дизайном от бьюти-блогера Maria Waу дают возможность их держателям получать повышенные баллы или кешбэк в категориях «красота», «одежда» и «обувь» в первые месяцы их использования.



Так, по кредитной карте в первые три месяца клиенты получат 30% от суммы трат в указанных категориях в виде баллов «Браво», но не более 1 500 баллов в месяц. Накопленные баллы можно использовать на компенсацию потраченных ранее средств у партнеров программы и в определенных категориях.

Кешбэк по дебетовой карте составит 15%, максимум 1 000 рублей, за покупку одежды, обуви и оплату услуг в салонах красоты в первый месяц использования карты. Карту можно оформить с 14 лет, при этом плата за обслуживание взиматься не будет до достижения клиентом совершеннолетия.

«Все остальные условия предоставления и обслуживания карт соответствуют тарифам кредитной карты «Платинум» и дебетовой Tinkoff Black» , — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.