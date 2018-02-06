«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) с 15 февраля снижает стоимость входящих по роумингу звонков в Крыму с 5 до 1 рубля. Минута исходящего звонка, как и 1 Мб интернет -трафика, будет стоить 3 рубля вместо 5 рублей, сообщает пресс-служба оператора.

Цена исходящих СМС снизится с 3,5 рубля до 3 рублей за одно сообщение. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются, уточняют в компании.

«Также абоненты Tele2 могут бесплатно принимать входящие звонки на территории Севастополя и Крыма с помощью услуги «В Крыму как дома». Опция доступна клиентам всех тарифных планов Tele2, в том числе и бизнес-клиентам оператора. Абонентская плата составляет 6 рублей в сутки», — отмечается в сообщении оператора.

Для подключения услуги «В Крыму как дома» абоненту Tele2 достаточно отправить USSD-команду *143*61#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *143*60#. Узнать статус пользования услугой — *143*6#.