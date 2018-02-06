Санкт-Петербургский городской суд подтвердил отказ в заявлении Сбербанка о взыскании с четырех бенефициаров «Юлмарта» более чем 1 млрд рублей убытков. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Суд отклонил жалобу банка, который оспорил в вышестоящей инстанции решение Дзержинского районного суда от 31 августа 2017 года.

НАО «Юлмарт» 24 марта 2016 года получило в Сбербанке 1 млрд рублей, однако в ноябре 2016 года банк потребовал выплатить всю сумму кредита и проценты по нему досрочно. Затем Сбербанк подал заявление о взыскании с бенефициаров компании Дмитрия Костыгина, Августа Мейера, Михаила Васинкевича, а также с бывшего гендиректора Сергея Федоринова убытков в сумме, равной задолженности по кредитному договору. Кроме того, Сбербанк уже выиграл в суде дело о досрочном погашении кредита НАО «Юлмарт».

Дзержинский суд отметил, что поручителями по кредиту Сбербанка выступали компании группы («Юлмарт Продуктово-закупочная компания», «Юлмарт Региональная сбытовая компания» и «Юлмарт Девелопмент»), а не бенефициары. Сбербанк может реализовать свои права в рамках процедуры банкротства, он уже входит в реестр кредиторов по делу о несостоятельности компании «Юлмарт-РСК».

Само по себе наличие задолженности перед истцом по кредитному договору, заключенному с НАО «Юлмарт», не означает наличие убытков у Сбербанка, причиненных ответчиками, отметил суд. Истец не представил суду доказательств того, что просрочка исполнения обязательств НАО «Юлмарт» перед Сбербанком возникла в результате противоправных действий ответчиков.

В письменном пояснении по делу Сбербанк указал, что был официально уведомлен о существовании задолженности НАО «Юлмарт» перед Костыгиным по договору займа от 12 февраля 2015 года в размере 248 млн рублей со сроком погашения 10 февраля 2016 года. То есть банк знал об этом займе и имел возможность запросить у менеджмента всю информацию перед тем, как выдал кредит, говорится в решении.

По словам старшего партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Константина Добрынина, представляющего интересы Костыгина, решение Дзержинского суда лишний раз подчеркивает абсурдность возбужденного против его доверителя уголовного дела. Он отметил, что «единственным аргументом против Костыгина стали показания миноритария «Юлмарта» Михаила Васинкевича, который конфликтует с мажоритарными акционерами из-за стоимости выкупа доли в «Юлмарте», а фактически шантажирует их».

Адвокат напомнил, что Костыгин вышел из состава совета директоров НАО до получения этого кредита. «То есть даже формально он не мог быть причастным к этой процедуре, в отличие от того же Михаила Васинкевича, который был членом совета директоров. Все эти доводы неоднократно приводились следователю, который расследует уголовное дело, сфабрикованное против моего доверителя. Надеемся, решение Дзержинского суда, вступившее в законную силу, позволит внести ясность и в уголовное дело по мошенничеству. Оно должно быть закрыто», — заявил Добрынин.

В январе Костыгин подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом Васинкевича. Ранее Смольнинский районный суд удовлетворил заявление Сбербанка о признании недействительным договора между Костыгиным и предпринимателем Олегом Морозовым, на основании которого было подано заявление о банкротстве «Юлмарта».



Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны.

