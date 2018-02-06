В число акционеров банка «Возрождение» , контроль в котором должен быть передан новым собственникам до середины марта, могут войти консорциум НПФ «Благосостояние» и ВТБ, выяснил «Коммерсант».



В результате ошибочного сообщения , опубликованного «Возрождением» в понедельник вечером, стал очевиден интерес к банку со стороны НПФ «Благосостояние». «Возрождение» опубликовало информацию о проведенном совете директоров, в котором, согласно существенному факту, появилось несколько новых членов. Трое из них как раз представляют «Благосостояние», в том числе исполнительный директор НПФ Юрий Новожилов.

Еще один новый кандидат — председатель совета директоров TopContact Executive Search Артур Шамилов, которого номинировали в совет директоров «Возрождения» как независимого директора, специалиста с рынка в области человеческого капитала.

«Меня номинировали в совет директоров «Возрождения» как независимого директора, профессионала с рынка в области человеческого капитала. Новый совет еще только предстоит утвердить акционерам банка, — заявил Шамилов. — В банковском секторе специалисты, профессионалы, таланты — это основной фундамент успеха, именно они обеспечивают высокий уровень оказания банковских услуг и сервисов, формируют акционерную стоимость банка. Поэтому вопросы развития человеческого капитала и системы мотивации, привлечения лучших профессионалов и участие в разработке стратегии банка будут основными задачами».



Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, которые юридически считаются контролирующими собственниками «Возрождения», бывшие владельцы Промсвязьбанка, в число кандидатов в совет директоров банка не вошли .

Затем, правда, «Возрождение» распространило сообщение, что утром 6 февраля состоится отзыв данного существенного факта из системы раскрытия информации.

По данным издания, заседание по избранию членов совета директоров банка должно состояться через пять дней. «Максимум — в понедельник, 12 февраля», — уточнил один из собеседников газеты, близких к банку. Собрание акционеров банка должно пройти 7 марта.

По данным источников газеты, НПФ «Благосостояние» может стать одним из новых собственников банка. Однако не единственным, а выступать в консорциуме с другими акционерами. В числе «других» собеседники издания называют банк ВТБ. Предполагается, что кандидаты от ВТБ появятся в списке претендентов в совет директоров «Возрождения» ближе к собранию.



По информации газеты, предложенный состав совета директоров исходит от действующего менеджмента и миноритариев банка. «Очевидно, что наличие в нем людей из «НПФ Благосостояние» говорит о серьезном интересе фонда к банку, однако вряд ли он будут единственным покупателем», — сказал источник издания. По его данным, наиболее вероятна более сложная структура сделки, состоящая из двух серьезных инвесторов.

Он не исключает, что соинвестором «Благосостояния» может стать группа ВТБ, о готовности рассмотреть возможность данной сделки глава госбанка Андрей Костин заявлял буквально пару недель назад на экономическом форуме в Давосе.