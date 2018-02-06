Российский блокчейн-стартап Waves Platform в партнерстве с индонезийской платформой для токенизации Tokenomy объявили о завершении ICO последней и последующем выходе на рынки Юго-Восточной Азии.

Благодаря такому партнерству платформа Waves попала в листинг Bitcoin.co.id, сообщает ForkLog . Компания получит возможность сотрудничать с ведущими корпорациями Юго-Восточной Азии.

По словам исполнительного директора Waves Александра Иванова, блокчейн-токены можно использовать как платежный инструмент или для доступа к различным услугам, подтверждения прав собственности, передачи важной информации и так далее. На протяжении 2018 года ожидается все больше и больше подобных применений.