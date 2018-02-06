Банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы. Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов и планирует запустить сервис во II квартале, пишут «Ведомости».



Сервисом Сбербанка, если он будет запущен, смогут воспользоваться только держатели его карт, причем только в тех магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк, — в таком случае банк может самостоятельно обработать трансакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее. Впрочем, Сбербанк выпустил примерно половину карт и обслуживает более половины торговых точек в стране.

Возможность внедрения в России этой технологии изучает и платежная система Mastercard. По данным издания, Mastercard проводила тесты с несколькими банками, среди которых ВТБ и «Русский Стандарт». Представитель ВТБ заявил, что рассматривает возможность применения данной технологии, но обсуждать детали не стал. «Русский Стандарт» от комментариев отказался.

Mastercard предлагает снимать наличные в кассе магазина так: клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит ПИН-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных, объясняет человек, близкий к «Русскому Стандарту». И указывает, что технологически его банк уже готов предоставлять такую услугу. По его словам, сумма наличных, которые можно снять с карты в кассе магазина, будет ограниченна.

Технология Mastercard позволяет снимать наличные в кассе только при совершении покупки. Сбербанк тестировал как этот вариант, так и другой — без привязки к оплате товара, в итоге признав предпочтительным последний, говорит один из источников газеты.

Обязательное требование совершить покупку для снятия наличных связано с особенностями регулирования за рубежом, указывает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, а по российским законам торговая точка может стать банковским платежным агентом, а те могут выдавать наличные без привязки к покупкам.



Возможность выдать наличные через кассу позволит банкам (прежде всего Сбербанку) сэкономить на банкоматах и наличных, которые не приносят доход, объясняет предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Многие исследования показывают, что доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах, говорит представитель Mastercard.



Впрочем к проекту есть два основных вопроса: насколько привлекательна для сети будет комиссия и не будет ли выдача наличных замедлять обслуживание на кассе.