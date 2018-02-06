Пользователи биржи Coinbase, покупавшие биткоины, обнаружили дополнительные комиссии в своих банковских выписках. Как выяснилось, Visa и MasterCard решили изменить подход к обработке криптовалютных транзакций в своих системах.

Изменив наименование операции с «покупки» на «выдача наличных», Visa и MasterCard дали возможность банкам и эмитентам карт взимать дополнительные комиссии.

Криптобиржа Coinbase уже давно принимает для оплаты банковские карты. При этом операции с их использованием облагаются стандартной 4% комиссией. Теперь Visa и MasterCard будут взимать дополнительные 5% за обработку таких операций, пишет Altcoin . Coinbase уведомила своих клиентов об этом изменении, указав, что «ряд крупных сетей, занимающихся обслуживанием кредитных карт, поменяли MCC-код (merchant category code – код категории продавца) для покупок криптовалюты».

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