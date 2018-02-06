Правительство Сингапура не собирается запрещать торговлю криптовалютами, сообщил Тарман Шанмугаратнам в письменном ответе на предложение членов парламента страны запретить деятельность криптобирж.

По его словам, криптовалюты — это эксперимент. Их количество растет на международном уровне, пишет Reuters .

«Пока рано говорить, окажется ли этот эксперимент удачным. Даже в случае его успеха последствия и влияние криптовалют на общество некоторое время будет сложно оценить. Денежно-кредитное управление Сингапура пристально следит за развитием цифровых активов и изучает связанные с ними риски. На данный момент нет серьезных причин запрещать у нас криптотрейдинг», — пояснил он.

Напомним, как сообщал ранее Банкир.Ру, в биткоин-банкоматах Сингапура наблюдались трудности с количеством криптовалюты.