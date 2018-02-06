С 5 февраля 2018 года мобильный платежный сервис Samsung Pay стал доступным для держателей карт Visa, выпущенных Азиатско-Тихоокеанским банком.

Samsung Pay – это удобный и безопасный мобильный платежный сервис. Принимается к оплате везде, где можно осуществить покупку обычной банковской картой по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Важная составляющая работы сервиса – это безопасность проведения платежей. Samsung Pay использует три уровня защиты. Во время совершения транзакции вместо номера карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом. Личная информация клиента при этом не используется и остается в безопасности. Сервис использует встроенную систему безопасности Samsung KNOX, которая защищает устройство от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости на устройстве. Кроме того, для оплаты с помощью Samsung Pay для каждой покупки предусмотрена обязательная авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения.

Samsung Pay работает не только с терминалами, поддерживающими бесконтактную оплату. Особенность в том, что Samsung задействует собственную технологию – MST, что дает возможность оплачивать покупки с помощью смартфона Samsung Galaxy или устройства Gear S3 на любом терминале, принимающем банковские карты. Устройства Samsung, которые совместимы с сервисом:Galaxy Note8, Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), а также Gear S3 classic | frontier и Gear Sport (только NFC). Начать пользоваться новым сервисом просто: необходимо добавить карту Visa АТБ в приложении Samsung Pay. Более подробная информация о сервисе - на сайте .