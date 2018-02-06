Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Виктору Захарченко — отцу полковника МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Захарченко-старшему инкриминируется пособничество в совершении растраты в особо крупном размере, сообщил РАПСИ адвокат Денис Калинин.

Накануне обвинение в окончательной редакции было предъявлено и бывшему председателю правления банка «Московское Ипотечное Агентство» Владимиру Корьевкину, рассказала РАПСИ адвокат Дарья Евменина.

Виктор Захарченко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (пособничество в растрате). Корьевкину было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК), повлекшей существенный ущерб для возглавляемой им организации.

По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу в банк, но трудовой деятельности не осуществлял. Он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, по версии Следственного комитета, составляет 4,75 млн рублей, а действия Корьевкина нанесли ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Банк «МИА» полностью принадлежит Москве в лице Департамента городского имущества, что, по версии следствия, свидетельствует о косвенном ущербе, нанесенном городу.

Адвокаты Захарченко-старшего пытались перечислить сумму инкриминируемого ущерба банку, но получили отказ. «Мы пытались передать деньги банку, но банк «МИА» не хотел даже на свой расчетный счет их получить, угрожали возвратом средств. Мы положили всю сумму на нотариальный депозит в мае 2017 года, но банк не хочет забирать денежные средства», — заявил Калинин.



Представитель кредитной организации возразил доводам защиты о возможности принять деньги без соблюдения необходимых процедур. «Банк должен отчитываться перед Центробанком, и денежные средства мы можем получить либо по судебному решению, либо по соглашению, которое должно быть санкционировано владельцами банка», — сообщил суду представитель банка «МИА».