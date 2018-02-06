Национальная система платежных карт, являющаяся оператором карты «Мир» , изучает возможность предоставления сервиса по снятию наличных в кассах магазинов. Об этом сообщил RNS представитель НСПК.

«В платежной системе «Мир» изучалась возможность предоставления услуги по снятию наличных в торговых терминалах. Изучены и понятны как положительные аспекты, так и барьеры для ее реализации. С учетом уровня востребованности ее у клиентов банков и мнения самих банков-участников платежной системы «Мир» мы будем формировать свою позицию», — сказал представитель.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что банки и платежные системы тестируют в России новую услугу, позволяющую покупателю снять наличные с банковской карты прямо на кассе (POS-терминале) в магазине.

Авторы инициативы рассматривают два варианта внедрения: наличные можно будет снять либо после оплаты покупки по карте, либо без привязки к товару.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что по итогам 2017 года российские банки выпустили 31 млн карт «Мир».

Национальная система платежных карт создана в 2014 году. НСПК принадлежит Банку России и является оператором национальной платежной системы «Мир». Первые карты выпущены в декабре 2015 года.