В соцсети «Одноклассники» может появиться новый сервис, пишут «Известия» . Онлайн-биржа услуг позволит пользователям найти исполнителей для мелких бытовых задач, например ремонта одежды или доставки посылки. Сервис будет доступен также в виде мобильного приложения, которое называется «Пчела».

«Это экспериментальный проект, выполненный стажерами для «Одноклассников», сервис поиска помощников для оказания различных бытовых услуг, — сообщили газете представители «Одноклассников». — Возможно, он будет создан как приложение внутри соцсети. Мы регулярно тестируем новые направления и первое время после запуска «Пчелы» будем наблюдать за результатами, анализировать обратную связь. Исполнителем сможет стать любой из пользователей».



Пользователь сервиса сможет указать, какую задачу должен выполнить подрядчик (например, убрать квартиру или перевезти мебель) и за какую стоимость. На опубликованное объявление будут откликаться потенциальные исполнители. При желании они смогут предложить более низкую стоимость выполнения задания. Заказчик выберет понравившегося специалиста и согласует с ним детали работы.

Запустить аналогичный проект уже пыталась компания «Яндекс». В сентябре 2014 года стартовал «Яндекс.Мастер». Здесь в роли исполнителей могли выступать только компании, оказывающие соответствующие услуги на рынке. Однако спустя год (в ноябре 2015 года) сервис был закрыт.

Сегодня самый крупный агрегатор пользовательских услуг в России — сервис YouDo. Глава компании Денис Кутергин рассказал, что он спокойно относится к появлению новых конкурентов на таком огромном рынке, даже если за ними стоят большие корпорации. Попытки запускать аналогичные проекты предпринимались многими, но все терпели неудачу.

«Секрета успеха у нас нет. Мы просто стартовали чуть раньше и успели получить главный актив — экспертизу в сфере продукта и рынка», — пояснил Кутергин.

По оценке холдинга «Финам», в 2016 году онлайн-биржи бытовых услуг в России приняли заказы примерно на 3 млрд рублей. Комиссия бирж составляет обычно 15%. Следовательно, их общая выручка — порядка 450 млн рублей в год.