Рекордный за последние несколько лет обвал американских индексов вызвал волну распродаж на мировых рынках. Европейские индексы во вторник потеряли несколько процентов. Британский FTSE 100 к 15:00 мск потерял 2,5%, немецкий DAX упал на 2,37%. Потери инвесторов на азиатских площадках существенно выше: индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял больше 5,1%, японский Nikkei 225 упал на 4,73%, индекс Шанхайской биржи снизился на 3,35%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких финансистов указало, что падение рынка в США было похоже на flash crash (неожиданный и резкий обвал котировок, который, в частности, произошел в мае 2010 года из-за технической ошибки). «Паническая распродажа и частичное восстановление были обусловлены алгоритмами, потому что люди не принимают решения так быстро. Это мини flash crash», — приводит агентство слова старшего аналитика Fort Pitt Capital Group Кима Кохи Форреста. Аналитики Райффайзенбанка считают, что обвал могло спровоцировать массовое закрытие позиций инвесторов, поскольку большой объем средств пришел на рынок вблизи максимума.

«Мы не видим фундаментальных причин для дальнейшего падения рынка акций, так как макроэкономическая ситуация в США и в остальном мире находится в хорошей форме. Скорее, эта коррекция — попытка рынка регулировать бурный параболический рост последних недель», — считает портфельный управляющий по международным рынкам General Invest Фелипе Де Ла Роса. Он напоминает, что в январе S&P 500 зашел в зону «перекупленности» по индексу RSI, но после последней коррекции индекс уже приблизился к зоне «перепроданности». «Допускаем небольшое продолжение коррекции, но видим серьезную поддержку на уровнях 2 534—2 649 пунктов по S&P 500», — говорит управляющий.



Коррекция, судя по комментариям аналитиков, может продолжиться, ведь одна из главных причин разворота — растущая доходность американских treasures, что заставляет инвесторов пересматривать свои портфели, сбрасывая более рискованные бумаги. Доходности десятилетних американских казначейских бумаг росли с сентября, а к концу прошлой недели достигли 2,9%. Еще одной причиной обвала, которую указывает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева, могли стать действия ФРС в отношении банка Wells Fargo. Это один из крупнейших банков в стране и самый крупный инвестор на американском рынке. После того как стало известно о массовых махинациях (сотрудники банка без ведома клиентов ради выполнения плана продаж открывали счета на их имя, а также осуществляли махинациями с кредитами, завышая их стоимость), ФРС запретила Wells Fargo увеличивать размер активов на своем балансе и предписала заменить четырех директоров в совете. В итоге котировки акций банка обвалились на 10% в понедельник, что не могло не сказаться на поведении индексов. «Есть вероятность, что проблемы в Wells Fargo могут усугубиться и крупнейший банк США может повторить историю Lehman Brothers. Реализация данного сценария приведет к банковскому кризису в США и обвалу фондовых индексов. Ситуация затронет мировые площадки, в том числе и российские. Мало не покажется никому», — заключает Кокорева.

Обвальное падение фондовых индексов не обошло стороной и российский рынок. К 15:00 мск индекс РТС опустился на 3,09%. Основной индекс Мосбиржи снизился на 2,14%. В «красной зоне» торговались акции большинства эмитентов. Бумаги Сбербанка подешевели на 1,13%, акции Газпрома снизились в цене на 1,99%.

«Российский рынок пока выглядит очень крепким. На фоне обвала Европы и США происходящее у нас напоминает техническую коррекцию. Это позитивный сигнал, и если так будет дальше, то у нас неплохие шансы завершить год хорошим ростом», — комментирует руководитель трейдинга инвестиционной компании «Атон» Ярослав Подсеваткин.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин также говорит, что происходящее на отечественном фондовом рынке больше напоминает техническую коррекцию. «Еврооблигации почти не отреагировали на обвал, ОФЗ вообще проигнорировали эту коррекцию», — указывает он. Индекс гособлигаций RGBITR снизился всего на 0,06%. Еще один фактор, который, по мнению эксперта, говорит о временном характере падения котировок, — это поведение рубля. Доллар во вторник подешевел на 12 копеек, а евро — на 11. «Даже при снижающейся цене на нефть курс рубля мог быть выше, однако его сдерживает новость об увеличении валютных интервенций Минфином», — говорит Брагин. На днях ведомство обнародовало планы по повышению покупок валюты с 4,5 млрд в январе до 5,3 млрд долларов в феврале. Как считает главный экономист ING Bank Дмитрий Полевой, увеличения профицита текущего счета в первом полугодии 2018-го будет более чем достаточно, чтобы покрыть эти покупки и оставить некоторый запас для погашения внешнего долга. «Поэтому больших угроз для рубля со стороны Минфина по-прежнему не видим, хотя этот фактор будет играть большую роль во втором полугодии 2018-го», — заключает он.

Однако не все профучастники рынка настроены столь оптимистично. По словам гендиректора УК «Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева, поведение российского фондового рынка зависит от внешних событий. «Держателями 70% расписок и акций российских эмитентов являются иностранцы, своего инвестора у нас нет. Поэтому все зависит, что будет с рынком США дальше. Если коррекция продолжится, то те же фонды развивающихся рынков, ETF продолжат сбрасывать российские бумаги», — указывает он.

Также, напоминает управляющий, негативными факторами для российского фондового рынка остаются санкции, которые наверняка будут ужесточаться. «Публикация «кремлевского списка» и доклада по госдолгу показывает, что США могут использовать механизмы, способные негативно повлиять на экономику страны. А ведь мы еще не знаем, что написано в секретной части «кремлевского доклада», — отмечает Лосев.

По его мнению, российский рынок, скорее всего, ожидает медленное падение. Этому будет способствовать ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва. Очередное повышение ставки ФРС может произойти в марте. Лосев не исключает, что доходность казначейских бумаг достигнет уровня, при котором инвестиции в акции станут бессмысленными. Падение рынка может ускорить и политика Банка России. В эту пятницу ключевая ставка будет рассматриваться на заседании совета директоров ЦБ. «Если регулятор решит снизить ставку, то доллар уйдет к 58 рублям, а в ОФЗ можно будет фиксировать прибыль», — считает Александр Лосев.

С учетом двухдневного обвала на всех развитых рынках стоит отметить, что российский фондовый рынок смотрится довольно неплохо, считает эксперт «Финама» Василий Олейник. Возможно, ему помогла нефть, которая пока удержалась от масштабных продаж, предполагает эксперт. «Похоже, все будут ждать открытия торгов за океаном, чтобы понять действия американских инвесторов», — комментирует он в своем обзоре.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru