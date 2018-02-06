Отделение Ситибанка в Москве проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыв.

Как сообщили в банке, безопасность клиентов и сотрудников исключительно важны, поэтому в настоящий момент отделение закрыто для проведения проверки правоохранительными органами.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости , что после анонимного звонка с угрозой взрыва в одном из московских отделений Ситибанка на улице Профсоюзная, 61а эвакуировано 250 человек.

«Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и принимаем все меры для урегулирования ситуации», — пояснили в банке.