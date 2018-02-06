Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США не собираются вводить санкции против российского госдолга. Об этом Мнучин заявил во время слушаний в комитете финансов палаты представителей США, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Мы собираемся вводить отдельные санкции против «плохих» лиц и компаний вместо санкций против госдолга», — цитирует слова министра агентство.

В начале февраля Bloomberg опубликовало доклад Минфина США о последствиях санкций против облигаций федерального займа (ОФЗ). В ведомстве пришли к выводу, что запрет на покупку новых выпусков ОФЗ окажет давление на российскую экономику, но в итоге «приведет к ответным мерам России против интересов США». В документе отмечалось, что подобные санкции, учитывая «размер экономики России, ее взаимосвязь и преобладание на мировых рынках», приведут к «негативному побочному эффекту на глобальных финансовых рынках».