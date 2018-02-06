Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает возможным для всех стран ОПЕК+ завести собственную криптовалюту.



«Я предложу официально всем членам ОПЕК и не входящим в ОПЕК странам выработать совместный механизм криптовалюты, поддержанной нефтью», — заявил Мадуро после встречи с генсеком ОПЕК в Каракасе.

Ранее Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты petro. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы. Министерство финансов страны уточняло, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые трансакции и искать новые способы финансирования.