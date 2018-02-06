Политический саботаж, попытки злоумышленников нажиться на криптовалюте и непреднамеренные атаки стали главными трендами в области развития DDoS в IV квартале 2017 года. DDoS-атаки начали превращаться в одну из постоянных «шумовых помех» Интернета. Такую тенденцию отметили аналитики «Лаборатории Касперского».

«Количество мусорного трафика увеличилось настолько, что вывод из строя серверов в результате переизбытка запросов может быть не только целевым, но и случайным результатом побочной деятельности ботнетов. Например, в декабре «Лаборатория Касперского» зафиксировала огромное количество запросов к несуществующим доменам второго и третьего уровней — это создало аномальную нагрузку на DNS-серверы зоны RU. Как выяснилось, за это несла ответственность одна из модификаций троянца Lethic. Такое поведение зловреда было попыткой замаскировать адреса командных серверов за большим количеством мусорных запросов, а избыточная нагрузка на DNS-серверы стала лишь результатом неудачного проектирования вредоносного ПО», — говорится в релизе.

Организаторы DDoS не обошли вниманием криптовалюты. Сразу после того, как от Bitcoin отделился Bitcoin Gold (BTG), сайты BTG подверглись DDoS-атакам. После взлета стоимости криптовалюты в ноябре интенсивные DDoS-атаки посыпались на обменную биржу Bitfinex — видимо, с целью нажиться на колебаниях курса биткоинов.



По данным экспертов, с октября по декабрь 2017 года DDoS-атаки затронули 82 страны. При этом, как и раньше, подавляющее большинство атак совершалось в странах первой десятки (94,48%). Ее состав почти не изменился, кроме того, что в число лидеров вошел Вьетнам, вытеснив из списка Гонконг. Больше всего атак пришлось на долю Китая (59%), США (16%) и Южной Кореи (10%). В первую тройку стран по количеству командных серверов на этот раз попала Россия (7%), которая расположилась следом за Южной Кореей (46%) и США (17%).