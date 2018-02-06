За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 6,37% и теперь составляет $7,045 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $118,7 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 18.00 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 4,78% до $0,712 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $69,4 млрд.

Курс Ripple упал еще на 5,07% за сутки. Он составляет $0,7 при капитализации $27,4 млрд.

Bitcoin Cash снизился на 9,83% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $0,888 тыс. Капитализация криптовалюты - $15 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $330 млрд.