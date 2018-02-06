Коллекторское агентство «КИТ Финанс Капитал» выиграло тендеры ряда МФО по взысканию просроченной задолженности в общем объеме 3,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Задолженность передана на условиях агентского договора и подразумевает вознаграждение, зависящее от объема успешно взысканной задолженности.

В пул просроченной задолженности входят краткосрочные займы — «займы до зарплаты» и потребительские микрозаймы без обеспечения со сроком до 365 дней. Средний срок просрочки в пуле займов «до зарплаты» составляет 249 дней при средней сумме долга 11,9 тыс. рублей, средний срок в пуле потребительских займов — 1 185 дней при средней сумме задолженности 54,8 тыс. рублей. Территориальный охват включает 47 регионов, доля каждого варьируется от 2,3% до 4,5%, за исключением городов федерального значения. Наибольший объем просроченной задолженности приходится на жителей Москвы (17,9%) и Санкт-Петербурга (5,9%).

«Услуги профессиональных коллекторских агентств априори обходятся дешевле создания и содержания собственной службы взыскания, поэтому при росте просроченной задолженности в два раза на рынке МФО за год мы планируем и дальше работать с портфелями «плохих» долгов МКК и МФК. Накопленный нами опыт по работе с просроченной залоговой задолженностью успешно применяется и в работе с беззалоговыми долгами», — прокомментировал генеральный директор коллекторского агентства «КИТ Финанс Капитал» Денис Аксенов.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru