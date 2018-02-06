Согласно порталу Coinatmradar.com, в последние месяцы резко возросло количество единиц этих машин для биткоинов и других криптовалют.

На момент написания этой статьи в мире установлено 2177 криптообменников. Около 43% из них также поддерживают альткоины. В среднем в день монтируется по 5 биткоин-банкоматов. За один только период рыночной коррекции установили 136 единиц. В 2017 году количество биткоин-банкоматов удвоилось с 954 до 2028 (в период от 1 января 2017 года по 1 января 2018 года).

Как сообщает Altcoin , из-за ужесточения законодательства многие поставщики биткоин-банкоматов оснащают машины функциями идентификации. Анонимные операции можно проводить в нескольких странах, но обычно приходится указывать номер телефона.

Лидером по установке биткоин-банкоматов является США— в стране работает уже 1296 единиц. На втором месте Канада с показателем в 340, третье место у Великобритании с 108 единицами. Несмотря на лидерство Японии и Азии в общем по показателям объема международной торговли, на континенте установлено всего 47 банкоматов — 2,16% от общего количества.

В России, согласно данным портала, расположено 11 криптообменников. Наибольшее их число сосредоточено у Новосибирска - шесть штук. Еще четыре автомата расположено в Краснодаре и один в Красноярске.