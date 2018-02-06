Китай готовится принять новые регулирующие меры с целью запрета в пределах своей юрисдикции ICO, а также операций с криптовалютами при проведении обменных операций, особенно через находящиеся за рубежом платформы, передает ТАСС.

Эти меры, пишет китайская газета China Daily, «инициированы регуляторами после разоблачения некоторых незаконных действий вслед за запретом в прошлом году на торговлю подобными продуктами на внутреннем рынке».



«Как сообщил осведомленный источник, Народный банк Китая и другие регуляторы готовят пакет мер по дальнейшему ограничению ICO — операций по привлечению инвестиций по аналогии с первичным публичным предложением акций, и торговли криптовалютами как в стране, так и за ее пределами. Они будут запущены, когда для этого созреют условия», — отмечает издание.

Газета приводит мнение директора Центра финансовых технологий и изучения ценных бумаг в Интернете при Китайском народном университете Ян Дуна, который считает, что эти меры могут включать более жесткий надзор за счетами в криптовалюте, «в особенности — по наблюдению за офлайновыми финансовыми трансакциями», а также за трансграничным движением денег в иностранных криптовалютах.

«Хотя это и нелегко — надзирать за торговлей иностранными криптовалютами, меры все же могут приниматься, включая рестрикции на онлайновую торговлю посредством блокирования аккаунтов в Интернете, закрытие веб-серверов, запрет нелегальным трейдерам покидать страну и укрепление сотрудничества с зарубежными регуляторами», — полагает Ян Дун. Он также допускает создание черного списка трейдеров иностранными криптовалютами, а также запрещение им осуществлять операции такого рода в КНР.