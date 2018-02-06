Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение о взыскании по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с двух бывших руководителей Трансинвестбанка 320 млн рублей убытков, сообщает РАПСИ .

Кассация отклонила жалобу бывшего заместителя председателя правления банка Елены Любимцевой на решение Арбитража Москвы от 10 июля 2017 года о взыскании с нее 300 млн рублей. Также отклонена жалоба экс-председателя правления Трансинвестбанка Натальи Козыревой на взыскание 20 млн рублей.

Кроме того, суд первой инстанции взыскал 904 млн рублей с бывшего руководителя организации Константина Баркалова, а с члена правления банка Руслана Саипова было взыскано 20 млн рублей. Однако они не обжаловали решение о взыскании с них убытков.

Ответчики, действуя неразумно и/или недобросовестно, не предприняв должных мер по организации проведения комплексного и объективного анализа финансового положения и реальной деятельности заемщиков, обеспечению возврата выдаваемых денежных средств, в отсутствие достаточной и объективной информации о заемщиках заключали сделки по выдаче кредитов заведомо неплатежеспособным юридическим лицам, отметил арбитраж.

Указанные действия явились причиной причинения банку убытков в размере выданных и невозвращенных кредитов, считает суд.