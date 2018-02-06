Канадский VersaBank создаст цифровое хранилище для криптовалют и других цифровых активов. Об этом в интервью Bloomberg рассказал гендиректор банка Дэвид Тэйлор, сообщает RNS .

«Мы занимаемся тем, для чего и созданы банки, — защитой и сохранностью (активов клиентов. — Прим. ред.), — но только сейчас мы говорим, что физическое хранилище в подвалах становится неактуальным», — сказал Тэйлор.

«Действительно ценные активы большинства людей содержатся в цифровом формате, будь то документы, соглашения или криптовалюты», — добавил он.

Хранилище получит название VersaVault. Для его создания банк нанял бывшего эксперта по кибербезопасности из Blackberry Гурприта Сахоту, который считается мировым лидером в этой области. Он возглавит группу разработчиков цифрового хранилища.

По аналогии с депозитарными ячейками VersaBank не будет знать о том, что именно находится внутри хранилища. При этом банк также не будет иметь доступ к содержимому.

Bloomberg отмечает, что на фоне недавней кражи криптовалют на более чем 500 млн долларов с японской криптовалютной биржи Coincheck растет необходимость в улучшении обеспечения безопасности данных активов.