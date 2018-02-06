Игрок клуба НХЛ Pittsburgh Penguins и Евгений Малкин вложил 4 млн долларов в стартап Mark.space, который занимается разработкой «виртуальной вселенной» на блокчейне.

«Основатели так горели проектом, что я поверил в команду раньше, чем в идею, а когда увидел прототип, все сомнения отпали», — передал РБК через своего пресс-атташе Евгений Малкин, уточнив, что сумма инвестиций в проект за два года превысила 4 млн долларов.

Основатели Mark.space называют свой проект « Интернетом следующего поколения». Это усовершенствованный вариант онлайн-игры Second Life (1 млн активных пользователей). «Внутри нашего мира действуют такие же экономические принципы и законы, как в жизни», — говорит директор по маркетингу и продукту Mark.space Владислав Утушкин: оцифрованные аватары людей могут покупать недвижимость, общаться, покупать товары и обучаться.

Проект работает на блокчейне — распределяет нагрузку среди серверов, а их владельцы майнят внутреннюю криптовалюту. В конце 2017 года на этапе предварительных продаж токенов компания привлекла еще 5 млн долларов.

Сейчас работает прототип виртуальной вселенной, старт полной версии запланирован на конец 2018 года. По словам Утушкина, компания получает около 100 заявок на покупку «виртуальной недвижимости» в день.

По данным Ассоциации дополненной и виртуальной реальности AVRA, объем рынка виртуальной реальности в России в 2016 году составил 700 млн рублей — в 3,5 раза больше, чем в 2015-м. За 2017 год количество компаний в России, которые занимаются виртуальной и дополненной реальностью, увеличилось почти втрое, до 180 игроков. 83% из них занимаются разработкой контента и софта, остальные — «железом».



