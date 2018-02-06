Российский рынок упадет на открытии торгов вслед за падением американского и азиатских рынков на 4% и 2,5-5% соответственно. На этом фоне доходность UST-10 снизилась почти на 20 б.п. до 2,69%, так инвесторы на время выключили аппетит к риску. Волнение американских инвесторов было вызвано усилением инфляционных рисков из-за улучшения рынка труда, при этом рост доходности гособлигаций США в январе с 2,40% до 2,7%, а далее до 2,85% вкупе с ослаблением доллара к евро на 4,7% до 1,25 долларов также способствовали ожиданию снижения экономики США.

В свою очередь, индекс волатильности VIX подскочил до 37%. Мы считаем, что негативными факторами для американского рынка послужили: приближение очередного срока, когда будет закончено финансирование правительства США (6 февраля), ожидание усиления дефицита торгового баланса (тоже 6 февраля), плюс 81% американских компаний, входящих в базу расчета фондового индекса SP500, отчитались за IV квартал 2017 года, и побили рекорды по прогнозам аналитиков по прибыли на акцию, что дало сигнал американским инвесторам фиксировать прибыль. Кроме того, рынок растет уже около 400 дней без коррекции в 5%. Однако, мы считаем, что локальная коррекция в скором времени сменится на спекулятивные покупки рынка инвесторами из-за возросшего индекса VIX.

Рубль продолжит ослабление из-за негативного общего фона и снижения цен на нефть на 1,6% до $67 за баррель. Помимо этого, мы видим увеличение объема притока иностранной ликвидности на российский рынок в последние 2-3 торговые сессии - мировые инвесторы пробуют искать тихую гавань во время коррекции мировых рынков.