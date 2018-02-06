Глава организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин предложил амнистировать осужденных предпринимателей, которые отбывают заключение в России.

«У нас есть инициатива: давайте сделаем амнистию для тех предпринимателей, которые находятся сейчас в тюрьмах, там их достаточно много. Давайте сделаем амнистию для тех, кто здесь и хочет вернуться к нормальной жизни», — сказал Калинин в интервью РИА Новости в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП.

Ранее Бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с российскими предпринимателями, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении на Родину.

По словам Калинина, речь шла о крупном бизнесе, в списке нет ни одного представителя МСБ.

«В списке значатся те, чью вину не доказали. То есть дела открыты, но вина не доказана за много лет. Может быть, даже по истечению сроков пора эти дела закрыть, а дальше уже люди сами решат, вернутся они или нет», — отметил глава «Опоры России». Нужно скорее принять системное решение, в отношении кого такая амнистия будет, заключил он.