Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России положительно оценивает возможность снятия наличных на кассе магазина при условии, что для оплаты товаров в этих торговых точках граждане будут использовать банковские карты, сообщила ТАСС замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Она отметила, что международная платежная система Mastercard, которая прорабатывает с российскими банками возможность снятия наличных через POS-терминалы на кассах магазинов, обращалась в ФАС с просьбой высказать позицию ведомства относительно этой технологии.

«С учетом той информации, которая была представлена в ФАС, служба пришла к выводу, что само по себе предложение потребителям подобного рода новых сервисов в рамках платежных систем не приведет к нарушению антимонопольного законодательства и при этом будет стимулировать развитие безналичных платежей», — передала Беляева через пресс-службу.